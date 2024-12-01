رئيس جامعة قناة السويس يستقبل اتحاد طلاب الجامعة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي الجديد 2024-2025، في لقاء مفتوح يهدف إلى تعزيز الحوار مع الطلاب ورصد احتياجاتهم.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة حريصة على توفير جميع الوسائل التي تدعم الأنشطة الطلابية وتلبي احتياجات الطلاب، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تولي أهمية كبيرة لتفعيل دور مجلس الاتحاد في تطوير الأنشطة، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الأخرى، والعمل على تحقيق بيئة جامعية تدعم الابتكار والتفوق.

وأضاف "مندور" أن اتحاد الطلاب شريك أساسي في صنع القرار بالجامعة، معلنًا التزام الجامعة بتقديم كل الدعم لتلبية متطلباتهم وتعزيز دورهم القيادي داخل المجتمع الجامعي.

وأكد الدكتور ناصر مندور في ختام اللقاء أن الجامعة تضع نصب أعينها دعم الطلاب ليس فقط على المستوى الأكاديمي، بل أيضًا على المستوى الشخصي والاجتماعي، مشددًا على أهمية استثمار الطاقات الشبابية في الأنشطة التي تعزز مهارات القيادة والإبداع، وقال إن طلاب جامعة قناة السويس هم المستقبل، ونسعى دائمًا إلى توفير بيئة تساهم في بناء قادة الغد.

وأوضح الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن اللقاء شهد تفاعلًا إيجابيًا بين رئيس الجامعة والطلاب، حيث تم مناقشة عدد من القضايا التي تهم الطلاب، بالإضافة إلى التعرف على تطلعاتهم للعام الجامعي الجديد. وأكد أن إدارة الجامعة تعمل على وضع خطة شاملة لدعم الأنشطة الطلابية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها.

ويختص اتحاد الطلاب بعدة مهام حيوية، منها وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية، وإقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

كما يشمل دوره تنسيق العمل بين لجان الأنشطة المختلفة، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الطلابية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم مصالح الطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد على دعم شخصية الطالب من خلال تعزيز التفكير الحر، وتوفير وسائل الراحة والمعيشة داخل الجامعة وخارجها، فضلاً عن متابعة شكاوى الطلاب وحل مشكلاتهم، بما يضمن بيئة جامعية داعمة ومتميزة.

جدير بالذكر أن اتحاد طلاب جامعة قناة السويس يضم: الطالب محمد محمود، الفرقة الرابعة كلية الزراعة، رئيس اتحاد طلاب الجامعة. والطالب عبد الله حمدي، الفرقة الرابعة كلية التجارة BIS، نائب رئيس الاتحاد. أما عن الأمناء والأمناء المساعدين للجنة العليا فهم:

اللجنة العليا للأسر الطلابية:

الأمين: محمد عوض، الفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات

الأمين المساعد: وئام حسن، الفرقة الرابعة كلية الألسن

اللجنة الرياضية العليا:

الأمين: طارق علي، الفرقة الرابعة كلية الطب

الأمين المساعد: محمد قنديل، كلية السياحة والفنادق، الفرقة الثالثة

اللجنة الثقافية:

الأمين: محمد علي عبد الشافي، كلية التمريض، الفرقة الثالثة

الأمين المساعد: علي عبد المولى، كلية الحاسبات والمعلومات، الفرقة الأولى

اللجنة الفنية العليا:

الأمين: سارة ربيع محمد، الفرقة الثالثة كلية العلوم

الأمين المساعد: يوسف أحمد علي، الفرقة الرابعة كلية السياحة والفنادق

لجنة الجوالة والخدمة العامة العليا:

الأمين: محمد عادل محمد، الفرقة الثالثة كلية الزراعة

الأمين المساعد: يوسف وليد عبد الفتاح، الفرقة الرابعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية

اللجنة الاجتماعية العليا:

الأمين: عبد الله ياسر فؤاد، الفرقة الرابعة كلية الطب

الأمين المساعد: مريم إبراهيم جاد الكريم، الفرقة الخامسة كلية الطب البيطري

اللجنة العلمية العليا:

الأمين: محمد مرسي عبد العال، الفرقة الرابعة كلية التمريض

الأمين المساعد: محمد عبد المنعم محمد، الفرقة الثانية كلية الصيدلة.