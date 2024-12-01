يضم 7 عيادات مختلفة.. محافظ المنيا يتفقد مركز الأسرة بالأشمونين قبل افتتاحه

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مركز "طب الأسرة" بقرية الأشمونين بمركز ملوى، الذي يقدم خدمة طبية متكاملة بأسعار مناسبة للمواطنين، قبل افتتاحه في الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ أن المركز يتكون من 3 أدوار على مساحة 1500 متر مربع ويشمل 7 عيادات مختلفة التخصصات، منها غرف للكشف والأشعة، وغرف لعيادات الأسنان والنساء، بالإضافة إلى التثقيف الصحي.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المركز والقرى التابعة له، ويضم خدمات التأمين الصحي الشامل وخدمات الرعاية الأولية. وتم تنفيذ المشروع بنسبة 99%، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومن تنفيذ جهاز التعمير طبقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية.

رافق المحافظ خلال الجولة داخل المركز عويس قاسم رئيس مركز ملوى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.