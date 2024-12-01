الضربة جت من القرايب.. تفاصيل جديدة في واقعة "جثة سنوفر"

الفيوم – حسين فتحي:

نجحت المباحث الجنائية في حل لغز مقتل فلاح في نجع عاشور التابع للوحدة المحلية لقرية سنوفر بمركز الفيوم، حيث تبين أن الجريمة نفذها خطيب ابنة القتيل وابن خالتها.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى بلاغًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول في الأراضي الزراعية بالقرب من الطريق الفرعي الرابط بين مدينة الفيوم والفيوم الجديدة.

انتقل العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم، والنقيب أحمد وضاح الصاوي، معاون المباحث، إلى موقع الحادث.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، واللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، أن الجثة تعود إلى حسن علي إبراهيم (54 عامًا)، فلاح من نجع الحنفي، وكانت بها آثار طلق ناري.

وأظهرت التحريات أن وراء القتل شابًا يدعى شعبان ن. ح. (23 عامًا)، بائع فول ومقيم في نزلة بشير، وهو في الوقت نفسه خطيب ابنة المجني عليه وابن خالتها.

تبين أن المتهم كان يخطط للزواج في فبراير المقبل، لكن بسبب ضيق ذات اليد لدى المجني عليه، فشل في تدبير احتياجات ابنته، مما أثار غضبه.

وفي صباح الجمعة، استدرج المتهم المجني عليه إلى نجع عاشور على دراجة بخارية، مدعيًا أنه سيأخذه لشراء احتياجات خطيبته. وعندما وصلا إلى المكان، أطلق المتهم النار عليه من فرد خرطوش كان يخفيه، ما أسفر عن مقتله. وبعد ارتكاب الجريمة، عاد المتهم إلى منزله معتقدًا أنه لن تتمكن العدالة من الوصول إليه.

تم القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة في مركز الفيوم، التي تولت التحقيق في الواقعة.

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