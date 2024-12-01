أحرق عائلة كاملة.. ما قضت به المحكمة في جريمة عقار الجمرك بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية وبإجماع الآراء وعقب ورود رأي مفتي الجمهورية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لعامل، لاتهامه بقتل 5 أشخاص والشروع في قتل 5 آخرين، والسجن 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

أصدر القرار المستشار سمير محمد علي شرباش، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، ومعتصم هيبة، وكيل النائب العام، وعمرو زكي، سكرتير المحكمة.

ترجع أحداث القضية رقم 3184 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد إشعال متهم النيران في عقار مأهول بالسكان.

تبين من التحقيقات إشعال المتهم "ط.م.ال" عامل النار عمدًا بعقار بشارع الجمرك بعد أن أعد مادتين معجلتين للإشتعال وهما "كحول" و"جازولين" وانتظر حتى الليل ووضع قطعة من القماش والقطن بهما المواد القابلة للاشتعال فنشب الحريق بكامل العقار.

أسفر الحريق عن مصرع أب وأم وأبنائهم الثلاثة وهم كل من "خ.أ.ب" و"ش.أ.ع" و"أ.خ.ب" و"ن.خ.ب" و"ر.أ.ب"، وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بعدما بيت النية لتوهمه بصنع قاطني العقار سحرًا له فسولت له نفسه للتخلص منهم.

ووجهت له النيابة العامة تهمة الشروع في قتل كل من "أ.أ.خ" و "م.أ.ال" و"ح.أ.ع" و" ك.ع.م" و "م.أ.أ" بعد أن أضرم النيران بالعقار محل سكن المجني عليهم المكون من طابق أرضي وطابقين علويين.

وأكدت التحقيقات أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.