حبس 3 متهمين بقتل شاب في المعمورة بالإسكندرية 15 يومًا

الإسكندرية – محمد عامر:

أمرت نيابة المنتزه ثان بحبس 3 متهمين بقتل شاب طعنًا بمطواة إثر مشاجرة بينهم بالقرب من بوابة المعمورة الشاطئ شرقي الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة المدعو "س.ع.ج" متأثرًا بإصابته بطعنة في الصدر إثر مشاجرة مع 3 آخرين بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وابن خاله المدعو "ج.ال.ف" واثنين آخرين هما "أ.زف" و"م.ال.ح" منذ 4 سنوات.

وكشفت التحريات أن يوم الواقعة شاهد المتهمون الثلاثة المجني عليه يستقل دراجة نارية بالقرب من بوابة المعمورة الشاطئ، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وبحسب التحريات، تعدى المتهمون بالضرب على المجني عليه، وأخرج المتهم الأول سلاحًا أبيض "مطواة" وطعن ابن خاله في الصدر ما تسبب في وفاته، واستولوا على دراجته النارية وهاتفه المحمول.

تحرر المحضر رقم 26213 لسنة 2024 جنح قسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.