وصلة تعذيب وجثة بالسطح.. جنايات نجع حمادي تُسدل الستار على قضية الطفلة "رودينا"

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بالإعدام شنقًا على ربة منزل أدينت بخطف وقتل طفلة جارتها لسرقة قرطها الذهبي، وذلك في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في محافظة قنا.

ترأس هيئة المحكمة المستشار إسماعيل محمود الفران، بعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحيى محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي وأحمد صالح أبو سحلي.

وصلة تعذيب وجثة بالسطح

تعود وقائع القضية إلى 11 مايو 2023، حين وجهت النيابة العامة للمتهمة "رشا. أ. و"، البالغة من العمر 40 عامًا، تهمة خطف وقتل الطفلة "رودينا محمد كامل"، البالغة من العمر 7 سنوات، أثناء ذهابها لحفظ القرآن الكريم في القرية.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بأنها استدرجت الطفلة إلى منزلها بغرض سرقة قرطها الذهبي بسبب ضائقة مالية. وحينما صرخت الطفلة، حاولت إسكاتها بيدها، فتعدت عليها بالضرب، وصدمت رأسها بالحائط وخنقتها إلى أن توفيت، ثم وضعتها في جوال، ودفنتها في رمال أعلى سطح المنزل، في محاولة لإخفاء الجريمة، بينما كانت تنتظر أن ينام أهالي القرية، وتحمل جثتها لإلقائها في مكان بعيد، إلا أن الأمن والأهالي كشفوا الجريمة.

الإعدام للقاتلة

كشفت قوات الأمن بالتعاون مع أهالي القرية الجريمة قبل أن تتمكن المتهمة من التخلص من الجثة. وأحيلت القضية التي تحمل رقم 14121 لسنة 2023 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بإعدام المتهمة.