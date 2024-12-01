رئيس جامعة المنيا في لقاء اتحاد الطلاب الجديد: أنتم مصنع قيادات المستقبل

المنيا - جمال محمد:

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، احتفالية اتحاد طلاب الجامعة بتشكيله الجديد للعام الجامعي 2024/ 2025، بعد انتهاء انتخابات طلابية وُصفت بالديمقراطية والنزيهة.

هنأ رئيس الجامعة أعضاء الاتحاد الفائزين، مشيرًا إلى أن الاتحادات الطلابية تمثل مصنعًا للقيادات المستقبلية، وأنها تُعد قناة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة، بهدف تنمية شخصية متكاملة تمتاز بروح التعاون والتطوع.

أكد فرحات حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية متميزة، بما يعزز من قدرات الطلاب ليصبحوا شبابًا مبدعين يساهمون في بناء مستقبل أفضل. كما أشاد بما حققته اتحادات الطلاب السابقة من إنجازات ملموسة، مؤكدًا ثقته بأن الاتحاد الجديد سيواصل البناء على هذه المكتسبات وتطويرها.

ودعا رئيس الجامعة الاتحادات الطلابية إلى تشجيع زملائهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية لاكتشاف المواهب، وتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية تعتمد على الابتكار والإبداع، مثل الاستفادة من مركز إبداع مصر الرقمية ومراكز التأهيل المهني بالجامعة.

في كلمته الختامية، حثّ فرحات أعضاء الاتحاد على العمل الجاد والمشاركة في المبادرات المجتمعية، مشددًا على دعم الجامعة الكامل لهم لتحقيق أهداف الاتحاد وتعزيز رؤية الجامعة ورسالتها.

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق الأنشطة الطلابية، أن الجامعة تسعى إلى توفير جميع الإمكانيات لإنجاح الأنشطة والمبادرات الطلابية، مشيرًا إلى تحقيق الطلاب العديد من الإنجازات والجوائز في مسابقات مختلفة.

في السياق ذاته، أكد وليد عبد القوي، مدير رعاية الطلاب، أن الاتحاد يمثل حلقة وصل هامة بين الطلاب وإدارة الجامعة، معبرًا عن تقديره لدعم الجامعة المستمر للطلاب على كافة المستويات.

يُذكر أن الانتخابات الطلابية أسفرت عن فوز الطالب فيصل عمر محمد، من كلية الطب، برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة شيري هاني عدلي، من كلية العلوم، نائبًا للرئيس، إلى جانب 14 أمينًا وأمينًا مساعدًا للجان العليا.