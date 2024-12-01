لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قبل الحكم.. وفاة متهم أثناء محاكمته في الإسكندرية

06:01 م الأحد 01 ديسمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

لفظ متهم أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، أثناء حضور جلسة محاكمته أمام هيئة محكمة مستأنف الرمل بمجمع محاكم الإسكندرية.

تلقى ضباط حرس مجمع محاكم الإسكندرية إخطارًا يفيد بوفاة متهم داخل المحكمة أثناء حضوره الجلسة أمام إحدى دوائر مستأنف الرمل.

وتبين من الفحص أن المذكور كان مفرجًا عنه على ذمة قضية سلاح أبيض، وخلال حضوره جلسة الاستئناف اليوم، سقط مغشيًا عليه.

وعقب استدعاء الإسعاف، تبين من الكشف الطبي أنه تُوفي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة في الواقعة.

وفاة متهم محكمة الرمل مستأنف الرمل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الاستثمار في الذهب الكسر.. كيف يتغلب المصريون على ارتفاع المصنعية؟
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)