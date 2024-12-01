قبل الحكم.. وفاة متهم أثناء محاكمته في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لفظ متهم أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، أثناء حضور جلسة محاكمته أمام هيئة محكمة مستأنف الرمل بمجمع محاكم الإسكندرية.

تلقى ضباط حرس مجمع محاكم الإسكندرية إخطارًا يفيد بوفاة متهم داخل المحكمة أثناء حضوره الجلسة أمام إحدى دوائر مستأنف الرمل.

وتبين من الفحص أن المذكور كان مفرجًا عنه على ذمة قضية سلاح أبيض، وخلال حضوره جلسة الاستئناف اليوم، سقط مغشيًا عليه.

وعقب استدعاء الإسعاف، تبين من الكشف الطبي أنه تُوفي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة في الواقعة.