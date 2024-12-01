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وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم الطالبات الفائزات فى مسابقة نشرة الأخبار المصورة -صور

04:33 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    وكيل المديرية يستقبل الطلاب
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    تكريم المشرفين على المسابقة
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    تكريم المشرفة
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جنوب سيناء - رضا السيد:

كرم عادل عتلم وكيل مديرية التعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، طالبات مدرسة الزهور الثانوية للبنات الفائزات فى مسابقات الإعلام المختلفة تحت إشراف أحمد عبده، اخصائي الإعلام.

وأوضح وكيل المديرية، أن الطالبات حصدن المركز الثانى على مستوى الجمهورية بمسابقة نشرة الأخبار المصورة، والمركز الخامس بمسابقة التقرير الإلكتروني.

وأشار إلى أن الطالبة مريم ياسر عرفات، حصدت المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الكاريكاتير، وحصدت عزة الدسوقى، على المركز الأول بمسابقة المرشدات، مقدما للفائزين شهادات تقدير.

وشدد على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية فى بناء شخصية الطلاب، وعلاقة تلك الأنشطة فى دعمهم النفسي وتحقيق الذات، متمنيا لهم دوام التقدم والتفوق والنجاح والاستمرار فى تحدى الصعاب، لتحقيق الهدف الأسمى وهو بناء جيل مصرى قوى قادر على اتخاذ القرارات المعنية بتطوير حياتهم.

مديرية التعليم بجنوب سيناء محافظة جنوب سيناء
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