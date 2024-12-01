فزع وبكاء في رحلة العودة.. تصادم ميكروباص يستقله أطفال مدارس بسيارة نقل في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لحظات خوف وفزع عاشها 10 أطفال في السويس خلال عودتهم إلى بيوتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، إذ اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بأخرى نقل على طريق "مصر إيران"، وأسفر الحادث عن إصابة السائق وطفل.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على طريق "مصر إيران" يفيد بتصادم سيارة ميكروباص يستقلها طلاب مدارس، بسيارة نقل من الخلف، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وكشفت المعاينة أن سيارة ميكروباص أجرة تحمل لوحات رقم "ط س س 4296" يستقلها 10 طلاب مقيدين بمدرسة مصطفى مشرفة بمدينة السلام 1، اصطدمت بسيارة نقل رقم "ط س ط 7816/ مقطورة رقم ط و د 2894" بأول طريق "مصر إيران" من ناحية السلام 2.

وأسفر الحادث عن إصابة عادل رضا محمد 29 عامًا، سائق السيارة الميكروباص، مصاب بكسر بالساق اليمني وجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم يعاني أعراض ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، كما أصيب الطفل مروان أحمد محمد 12 عامًا كدمات وسحجات، بينما لم يلحق بالأطفال الآخرين وعددهم 9 أي إصابات.

وحرص رجال الإسعاف على تقديم الدعم النفسي والتعامل مع حالة فزع وبكاء الأطفال، وتهدئة روعهم وظلوا معهم حتى وصول أسرهم وتسلمهم في حضور المشرفة التي أبلغتهم بالحادث، واطمئن الأهالي على الأطفال وحرصوا على تقديم الشكر للمسعفين لحرصهم على البقاء مع الأطفال والتخفيف عنهم ورفض مغادرة موقع الحادث إلا بعد وصولهم.

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