رجل يشعل النيران بجسد أمه ويذبح أولاده وزوجته.. ماذا حدث في جريمة كفر منصور؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة ذبح عاطل لزوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه مما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة، عن تفاصيل جديدة في الواقعة.

وتبين من تحريات رجال المباحث الأولية، أن المتهم ويدعى "علي.ط.م.س" مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بطوخ، أحضر سكينا وذبح زوجته أمام أطفالها، ثم ذبح طفليه في غرفة النوم، بعدها أحضر مواد معجلة للاشتعال وألقى بها على جسد شقيقه ويدعى "عبدالرحمن" ووالدته وتدعى "نعمة" وفر هاربًا.

كما كشفت التحقيقات، أن المتهم وشقيقه يعملان في بيع الخردة، حيث تفاجأ أهالي القرية بارتكاب تلك الجريمة البشعة صباح اليوم، فأبلغوا رجال الأمن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ.

دلت التحريات الأولية في الواقعة، إلى قيام عاطل يدعى "على .ط .م" بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور، بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وابنته وحرق والدته وشقيقه، وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.

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