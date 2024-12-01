السجن المشدد 10 سنوات لربة منزل لاختطافها معلمة بأسيوط وتصويرها عارية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على ربة منزل، لمشاركتها مع زوجها، الذي سبق الحكم عليه، في اختطاف معلمة وتصويرها عارية لابتزاز ابنها في منطقة الوليدية بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين سيد عبد المالك وعصام الدين محمد سيد وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 2962 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط، إلى تلقي قسم الشرطة بلاغًا من "عفاف. ع. م"، 57 عامًا، معلمة بإحدى مدارس حي شرق أسيوط، تفيد باختطافها من قبل سائق وزوجته، واستدراجها إلى منزلهما، وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية، وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ 100 ألف جنيه وفيزا المرتب الخاص بها.

وتوصلت تحريات معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، إلى أن المتهمين "عمرو. ع. ع"، 35 عامًا، سائق، وزوجته "كريمة. م. أ"، 33 عامًا، قاما بخطف المجني عليها عن طريق التحايل واستدراجها داخل مركبة "توك توك" إلى مسكنهما بقرية الواسطى بمركز الفتح، وسرقتها تحت تهديد السلاح، وإجبارها على خلع بعض ملابسها وتصويرها بهاتف محمول.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين نجل المجني عليها والمتهم الأول، مما دفع المتهمين إلى ارتكاب الواقعة لابتزاز نجل المجني عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكانت المحكمة عاقبت المتهم الأول، زوج المتهمة الثانية، في جلستها بدور شهر مارس الماضي بالسجن المشدد 10 سنوات.