جريمة بشعة.. أب يذبح أبناءه وزوجته ويشعل النيران في والدته وشقيقه بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث قام شخص بذبح زوجته وابنه وابنته وحرق جثة والدته وشقيقه.

وجرى نقل الجثث للمستشفى، واحتجز شقيقه فى غرفة العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقل رجال المباحث لموقع الجريمة، وتبين أن المتهم يدعى "علي.ط.م.س" مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بطوخ.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وسنوافيكم بالتفاصيل.