خروج 4 أشخاص.. الصحة تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث مطروح -صور

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كتب - محمد البدري:

كشف وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور إسلام عساف، عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث التصادم الذي وقع أمس السبت، عند مدخل المدينة، معلنا خروج 4 حالات من المستشفى بعد تقديم الرعاية اللازمة.

وكانت فتاة فرنسية، لقيت مصرعها وأصيب 9 آخرين بينهم مصابة فرنسية أخرى، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص عند الكيلو 15 بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مستشفى مطروح العام كانت استقبلت 9 مصابين وجثة واحدة نتيجة الحادث، فيما تابع كل من الدكتور حازم مباشر وكيل مديرية الصحة بمطروح والدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى تقديم الخدمات الطبية إلى المصابين ميدانيا بمستشفى مطروح العام.

وأشار إلى تماثل أحد المصابين للشفاء وخروجه من المستشفى، بينما خرج ثلاثة آخرون لاحقًا بعد تلقيهم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة.

وعن تطور الحالة الصحية لباقي المصابين، أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى حجز حالتين بالعناية المركزة على جهاز تنفس صناعي، كما تم حجز حالة بقسم العظام لتحضيرها لإجراء تدخل جراحي؛ لافتا إلى إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بحالة الوفاة.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم الإسعافات الأولية للمصابين موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لهم.

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