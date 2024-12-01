بين الكتب والمقلاة.. قصة كفاح طالب صيدلة في الغربية -صور

الغربية - مروة شاهين:

في أحد ميادين مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، يقف طالب جامعي ليس بكتاب أو دفتر ملاحظات، بل بسيارة حلويات متنقلة، فبين محاضرات الصيدلة وامتحاناتها، وجد "حسام عبد الفتاح"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة، وقتًا لبدء مشروعه الخاص، كي يتمكن من توفير النفقات الخاصة به والإعتماد على نفسه.

"المشروع من 3 سنوات".. بهذه الكلمات بدأ الطالب حسام عبد الفتاح حديثة لـ "مصراوي"، موضحا أنه قرر الإعتماد على نفسة، بعد التحاقه بكلية الصيدلة، حتى قرر فتح مشروعه الخاص به، وهو بيع الحلويات منذ شهر نوفمبر من عام 2021، بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى، لتوفير بعض النقود، ومساعدة أسرته.

وكشف أنه بدأ مشروعه بمساعدة صديق له، وهو بيع الحلويات، علي سيارة متنقلة، بعد أن قاما بتجهيزات اللازمة لها، وأول الأصناف التي قام بعملها واشتهر بها هي حلوى "الزلابية"، بعد ذلك أدخل أصناف أخرى، مثل "بان كيك"، و"وافل"، والبطاطس، البطاطا، والارز بلبن، ولقت استحسان الجميع وأصبح له زبائنه الخاصة.

وأوضح طالب الصيدلة، أنه تعرض إلى بعض الإنتقادات، في بداية الأمر، إلا أن الكثيرين قاموا بتشجيعه ودعمه علي الإستمرار، حتي أصبح له اسم معروف وسط الأهالي بمدينة المحلة.

وأضاف أنه جمع مبلغ من المال بمعاونة صديقة، وقاما بشراء سيارة طعام متنقلة، وتعلم فنون إعداد الحلويات بمفرده مع التجارب، متابعا: "استمرت أكثر من 20 يوماً، حتي تمكن من عمل 5 أصناف من الحلوي، باستخدام خامات جيدة حتى تعطي مذاق رائع، وأيضا من أجل كسب ثقة الزبائن، و أصبحنا متواجدين، واستطعنا افتتاح فرع ثان في منطقة المشحمة بمدينة المحلة، ويقصدنا الكثيرين، بجانب توفير خدمة توصيل الطلبات للمنازل".

وتابع: أنه يحب العمل حتى أثناء دراسته، وأنه استطاع التنظيم وترتيب بين الكلية نهارا ومشروعه الخاص به ليلا، بجانب تخصيص بعض من الوقت للمذاكرة، وأن هناك أولويات لابد من ترتيبها أولا، حتى تستطيع تنظيم الوقت، وأنه يسعى لتطوير مشروعه الخاص، والتوسع فيه، بإقامة عدة فروع أخري".