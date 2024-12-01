خريطة سياحية جديدة.. معالم السويس تنتظر سفن الكروز -صور

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السويس - حسام الدين أحمد:

تتميز محافظة السويس بموقعها الجغرافي وتنوع منافذها البحرية على خليج السويس، ما جعلها قبلة رحلات السفن السياحية وسفن الكروز التي تقصد مصر من وجهات مختلفة للاستمتاع بزيارة معالهما والأماكن الأثرية والمتاحف لا سيما بالعاصمة.

وخلال العام الماضي استقبل ميناء بورتوفيق عدة رحلات سياحية، شاهد ركابها وطاقمها البحري فقرات فنية للفلكلور الشعبي والورود على الرصيف البحري، أجواء احتفالية أضفت مزيد من البهجة على برنامج رحلات الزائرين.

زيارة المعالم الأثرية

كانت تلك الرحلات وجهتها السياحية إلى القاهرة، حيث زيارة منطقة الأهرامات الأثرية والمتحف المصري، مع جولة مسائية بالحسين والأزهر، لتعود الأفواج إلى الميناء في الليل وتغادر السفينة منتصف الليل، متجهة إما جنوبا إلى ميناء شرم الشيخ، أو غربا تجاه الإسكندرية لقضاء يوم بالمدينة وزيارة معالمها السياحية.

40 سفينة في الموسم

وفي ميناء السخنة لم يختلف مشهد الاستقبال، إلا أن شركة موانئ دبي المشغلة للميناء نجحت في جذب واستقبال 40 سفينة سياحية، حملت ما يقرب من 50 ألف سائح، خلال الفترة من نوفمبر 2022 وحتى مارس 2023.

وخلال الموسم الماضي استقبل الميناء عدة سفن سياحية تابعة لخطوط ملاحية عالمية منها سفن Msc world Europa"، والسفينة "Msc Sinfonia"، والسفينة "Msc Splendida"، والسفينة "Clio"، والسفينة"Emerald Azzurra"، والسفينة"Le Bougainville"، والسفينة "LeChamplain" .

تنشيط سياحة الكروز

وتمضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشرف على تشغيل ميناء السخنة، قدما في دعم تنشيط قطاع السياحة المصري، من خلال الاهتمام بالرحلات السياحية واستقبال سفن الكروز عبر موانئها البحرية، سواء من خلال رحلات اليوم الواحد، أو الرحلات السياحية المنتظمة التي تساهم في زيادة الدخل القومي من العملات الصعبة.

مزارات السويس

وسعيا لتحقيق أكبر قدر من الرواج السياحي تسعى محافظة السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية إدراج مزاراتها السياحية والأماكن المميزة ضمن جدول رحلات الأفواج السياحية على متن سفن الكروز.

ويقول فاروق خزيم الخبير السياحي ووكيل وزارة السياحة الأسبق في السويس، إن ميناء السخنة نجحت في جذب عدد كبير من السفن السياحية في الموسم السياحي الشتوي والممتد من نهاية أكتوبر وحتى منتصف أبريل من كل عام.

سفن تجوب العالم

ومن بين السفن التي نجح ميناء السخنة في استقطابها، السفن التي تجوب العالم، ومنها سفن لجامعات عالمية مثل السفينة يونيفرسال هي سفينة سياحية ولكن عليها طلاب علم، يجوبون العالم أحيانا وتأتي ضمن رحلة اليوم الواحد لزيارة معالم القاهرة السياحية، وأحيانا تنتقل إلى بورسعيد والإسكندرية.

"يمكن بالتنسيق مع الوكيل السياحي للسفينة وتجهيز برنامج سياحي ترفيهي للسائحين داخل السويس" يقول خزيم، ويضيف أن محافظة السويس أقدم مدن القناة تتميز بمزارات فريدة من نوعها، مثل متحف السويس القومي، الذي يبعد 1 كيلو فقط عن ميناء بورتوفيق، على مسار رحلات الأفواج السياحية للخروج من مدينة السويس إلى القاهرة.

من سيزوتريس إلى الخديوي سعيد

ويتضمن المتحف تاريخ قناة السويس بداية من قناة سيزوتريس وحتى القناة الحالية التي حفرها المصريين في عهد الخديوي سعيد، فضلا عن فيلات بورتوفيق الخاصة بهيئة قناة السويس والتي جرى إنشاؤها قبل 150 عام على الطراز الفرنسي بأحجار القرميد، والتي أصبحت بمثابة أثر معماري فريد.

وأضاف أن منطقة لسان بورتوفيق والمدخل الجنوبي لقناة السويس تمثل إطلالة فريدة بمشهد بانورامي على رأس خليج السويس، حيث بداية رحلات السفن في القناة، ويمكن زيارة مزار النقطة الحصينة بعيون موسى، ومتحف 24 أكتوبر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد توقيتات للزيارة، وهي من السياحة العسكرية التي علينا الاهتمام بها لما تتفرد به تاريخ وجغرافيا السويس.

عيون موسى

يشير وكيل السياحة الأسبق أن من أهم المزارات السياحية على أطراف السويس منطقة عيون موسى الأثرية، ويمكن التنسيق مع منظمي الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء وتوجيه رحلات إلى منطقة السياحية الهامة في الأرض المباركة حيث أذن الله للأرض فانفجرت منها 12 عينا بجوار الشجرة المباركة، في رحلة خروج اليهود من مصر إلى أرض فلسطين، وهي تمثل سياحة دينية وعلاجية أيضا.

مصب قناة سيزوستريس

كما تضم السويس أيضا مصب قناة "سيزوستريس" القديمة بمنطقة جنيفة والتي كانت تمتد من الفرع البلتوزي إحدى فروع نهر النيل إلى خليج السويس، وهي منطقة تاريخية ولا يوجد مثيلها لها في ربوع مصر.

تعديل البرنامج مع الوكيل السياحي

وأوضح فاروق خزيم أن كل سفينة سياحية تزور الموانئ المصرية لها وكيل ملاحي ووكيل سياحي أو الشركة السياحية المنظمة للرحلة وقبل وصولها إلى الميناء يرسل الوكيل السياحي إخطار بقرب وصول السفينة، ويمكن التعرف على برنامج الزيارة مسبقا ويتم التنسيق على أساس ذلك مع شرطة السياحة لتأمين الأفواج داخل أو خارج المدينة.

واستكمل الخبير السياحي أنه من خلال الوكيل السياحي يمكن مناقشة تعديل برنامج الرحلات سواء بإضافة مزارات داخل السويس أو استبدال جزء من زمن الرحلة بأماكن سياحية في السويس، مع توفير مرشدين سياحيين يرافقون الأفواج للحديث عن تلك المزارات وتعريفهم بها

تطوير ميناء بورتوفيق

وفي سبيل ذلك اهتمت وزارة النقل بتنفيذ مشروع الرصيف جنوبى بميناء بورتوفيق، بطول 310 أمتار، وعرض 20 مترًا، وعمق 8 أمتار، ويستهدف الرصيف الجديد الارتقاء وتحسين العمل لتقديم خدمات جيدة لمستخدمي النقل البحري، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وخلق فرص عمل جديدة لتنمية منطقة القناة، والسعي لجذب سفن الكروز الكبرى لوضع مصر ضمن الخطط المستقبلية لاستقبال السفن السياحية.