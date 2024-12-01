بالصور.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف العمل في مشروعات التطوير

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أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعليماته لمدير مديرية الطرق، بتكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2024/2025 ، وأيضاً لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والرصف بالشوارع الداخلية، تواكباً مع ما يتم تنفيذه من أعمال بالطرق الرئيسية.

وكلف محافظ أسوان بإنهاء أعمال خطة الرصف طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها بمختلف مدن ومراكز المحافظة حتى يجني المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات أولاً بأول.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل، بأنه يتم بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بأطوال 35 كم، وبتكلفة 122 مليون جنيه، وفى نفس الوقت داخل قرى حياة كريمة.

وأشار إلى تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاطات الإنترلوك بالحارات والشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان، ومنها شارع المدارس لتسهيل حركة المواطنين.