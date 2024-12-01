بعد صيانة أبراج الضغط العالي.. انتظام التيار الكهربائي بمعبد دندرة في قنا

قنا -عبدالرحمن القرشي :

قال مصدر مسؤول بمجمع آثار دندرة بقنا، إن معبد دندرة يستقبل مئات الزائرين على مدار الساعة، دون أي مشاكل في التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر : "أن منطقة غرب قنا كانت تشهد صيانة في أبراج الضغط العالي، أمس ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي، وخلال انقطاع الكهرباء كان تستمع الأفواج السياحية بزيارة جميع أجزاء المعبد باستثناء السراديب التي تحتاج لتيار كهربائي، ولم يتوفر إنارتها بسبب تعطل ماكينات الديزل".

وأشار المصدر إلى أن ما تم تداوله من أن المعبد تعطل بشكل كامل خلال انقطاع التيار الكهربائي، يحمل مبالغة كبيرة، مؤكدا أن التيار الكهربائي انقطع بشكل استثنائي كما تم إخطار مديرية الكهرباء بضرورة التنويه عن أوقات الصيانة، رغم أن المعبد يعمل خلال الفترة الصباحية فقط طبقا للوائح وزارة الآثار.