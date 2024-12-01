ترقية 12870 عضوًا بهيئة التعليم في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، القرار رقم 10315 لسنة 2024 بترقية 12 ألف، و870 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها.

وشملت الترقية وظائف الأخصائيين الاجتماعيّين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، اعتبارًا من الأول من يناير للعام 2024، الذين استوفوا البرامج التدريبية ومتطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى.

ويأتي ذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ووفقًا للبيان الإحصائي لمديرية التربية والتعليم، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء الذين شملهم القرار.

وشمل القرار، منح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية إعتبارًا من الشهر التالى لصدور ذلك القرار، والذى يجرى العمل به من تاريخ صدوره.