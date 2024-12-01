منظر يخطف الأبصار.. "يحيى" يسحر المارة بفواكهه الاستوائية في دمنهور -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

بجوار أحد الأرصفة في قلب مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يستقر يحيى بعربته المبهجة، فسيفساء رائعة من ألوان الفواكه الاستوائية أبدع في ترتيبها لتأسر أعين كل من يمر جوارها، فإن لم يقترب ليشتري، أسرت بصره ولم تطلق سراحه حتى يبتعد.

ويقول يحيى خطاب: " المهنة دي في دمي ويشتغل فيها ييجي من 25 سنة، ورثتها عن أبويا، أنا مختلف عن أي محل أو فرش فاكهة عادية لأني متخصص في الفواكه الاستوائية والمستوردة، ومش بشتغل في الفواكه التقليدية".

ويذكر يحيى أنواع الفواكه التي يجلبها على عربته: " الدارجون فروت، الكستناء، الأفوكادو، والسفرجل، والبلاك بيرى، والقشطة، والباشن فروت، والأناناس الأسيوي، والليتشي وغيرها".

ويضيف: "فيه أنواع فاكهة كتير الناس مكانتش تعرف عنها حاجة، وعرفتها من خلالي، وقدرت أكون زبون بيجيلي مخصوص عشان عارف إنه مش هيلاقي اللي بيدور عليه غير عندي".

أشار يحيى إلى تنوع الفاكهة الاستوائية قائلا :" فيه أنواع كتير منها مينفعش تتزرع عندنا، معظمها بييجي من دول جنوب شرق آسيا زي ماليزيا وتايلاند، وأحيانا من دول زي كينيا لأنها بتحتاج ظروف مناخية مختلفة، لكن حتى الأنواع اللي قدرنا نزرعها مش بتبقى بنفس الطعم بتاع بلدها".

وعن أسعار الفواكه الاستوائية يقول يحيى: " فيه حاجات ببيعها بالكيلو زي الدراجون فرت وبيتراوح سعره من 300 إلى 400 جنيه، وفيه حاجات بتتباع بالواحدة زي الأناناس وسعره الحبة 160، أو التفاح الأخضر وسعر الواحدة 30 جنيه"

ويؤكد يحي أن الفاكهة الاستوائية بخلاف جمال طعمها فهي صيدلية من الطبيعة، مفيدة صحيًا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة وتساعد في العلاج والوقاية من بعض الأمراض".