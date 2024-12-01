النار مسكت فيه أثناء عمله.. إصابة مراهق في حريق مخبز بـ"سوهاج"

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب مراهق بحروق نارية متفرقة بالجسد، في حريق اندلع بـ مخبز "فينو"، بمدينة سوهاج.

البداية، بوصول "عمرو. ع" 16 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، مصابًا بحروق نارية متفرقة بالوجه واليدين والساقين، وجرى حجزه بقسم العناية المركزة؛ لخطورة حالته.

وكشف والد المراهق، أنه أثناء عمل نجله المذكور في مخبز أفرنجي "مخبز فينو" دائرة قسم شرطة أول سوهاج ملك "بلال. ا" 38 عامًا حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز حال تغييرها، ما نتج عنه اشتعال النيران وحدوث إصابة نجله.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.