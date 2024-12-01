استدرجها لشقة وانهال عليها بالضرب.. موظف يقتل حبيبته في سوهاج خوفًا من الفضيحة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض غياب فتاة عن مسكن أسرتها بالمراغة، وتبين أن وراء اختفائها موظف استدرجها لشقة وأنهى حياتها؛ خشية افتضاح أمره.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة المراغة، بلاغًا من "صباح. ا" 61 عامًا ربة منزل بغياب ابنتها "هاجر. ج" 25 عامًا حاصلة على بكالوريوس عن مسكن الأسرة.

وتوصلت التحريات إلى وجود علاقة عاطفية بالمدعو "محمد. ا" 40 عامًا موظف ويقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وباستدعاء المذكور كشف عن وجود علاقة بينه والمتغيبة منذ عام.

وأوضح الموظف، أن الفتاة في الفترة الأخيرة هددته بفضح أمره في حالة عدم زواجه منها، وأضاف أنه بتاريخ غيابها استدرجها لشقة بدائرة قسم شرطة ثان ملك زوج شقيقة زوجته "عمرو. ا" 37 عامًا طبيب وانهال عليها بعدة ضربات متفرقة بالجسد باستخدام ساطور وسكين كانوا داخل مطبخ الشقة، حتى فارقت الحياة، ثم سحب جثتها للحمام، وتركها وغادر المكان.

وانتقلت قوات الأمن لمسرح الجريمة رفقة المتهم، وأرشد عن الجثة والأدوات المستخدمة في الواقعة، وتبين إصابة المجني عليها بجروح قطعية وطعنات بالرأس والرقبة، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.