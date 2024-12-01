شريف فتحي يبحث مع مستثمري جنوب سيناء سبل تطوير السياحة.. تفاصيل اللقاء -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا بمدينة شرم الشيخ مع مجموعة من المستثمرين السياحيين بالمحافظة، بحضور حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة سبل تطوير صناعة السياحة في مصر بشكل عام، وفي جنوب سيناء بشكل خاص.

وقال وزير السياحة، إن تطوير صناعة السياح في جنوب سيناء يحتاج إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار السياحي، والاستماع إلى المشاكل التي تواجه المستثمرين، بإضافة إلى مقترحاتهم لدفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة، وبحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل يومين مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، والذي ضم مجموعة من رؤساء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين والخبراء.

وأكد الوزير، على أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية في مصر لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، مشددًا على ضرورة تعزيز حجم الاستثمار السياحي وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية في هذا القطاع.

وأشار إلى الحاجة لإنشاء بنية تحتية قوية للاستثمار السياحي، من خلال تحديد دقيق للفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء بنك يجمع هذه الفرص.

كما أكد أهمية تقليص مدة الحصول على الموافقات اللازمة للإنشاء والتشغيل، والعمل على الإسراع في إنجاز هذه الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولفت إلى تنوع المقومات السياحية والأثرية في مصر، وأهمية استغلال هذا التنوع لجعل مصر في الصدارة عالميًا من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتكثيف الاعتماد على التسويق الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، ليس فقط للترويج للمقاصد السياحية، ولكن لتسليط الضوء على الخدمات المقدمة في الوجهات السياحية المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن هدف الجميع هو النهوض بقطاع السياحة في مصر، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة واضحة للعمل على تحقيق هذا الهدف بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأوضح المحافظ أن سياسة "الباب المفتوح" التي يتبعها تعني استعداده التام لمناقشة أي تحديات تواجه صناعة السياحة في المحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين في مدينة طابا، وتم الاتفاق على وضع أولويات لحل هذه المشاكل تدريجيًا، مع وضع خطة عمل واضحة.

استعرض المستثمرون بعض المقترحات لتطوير القطاع، من بينها إنشاء مدرسة لتدريب العاملين في القطاع السياحي بمدينة شرم الشيخ، بهدف تأهيل كوادر متخصصة للعمل في الوظائف الفندقية التي تشهد نقصًا في الكفاءات.

وأشاد المستثمرون بحرص الوزير والمحافظ، على الاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدين رغبتهم في عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لتعزيز التعاون وتطوير القطاع السياحي.

شارك في اللقاء محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وتامر مكرم، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، و محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.