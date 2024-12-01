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كسر مفاجئ.. قطع المياه عن بعض مناطق وسط وغرب الإسكندرية- صور

01:34 ص الأحد 01 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قطع المياه عن بعض الإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    قطع المياه عن بعض الإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    قطع المياه عن بعض الإسكندرية
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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، قطع المياه عن بعض مناطق وسط وغرب المحافظة، بسبب أعمال إصلاح كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه بالطريق الدائري.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن بعض مناطق وسط وغرب الإسكندرية بدءا من الآن حتى فجر اليوم.

وأضاف البيان، أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1200 مم بالطريق الدائري أمام أبيس 10.

وأكدت أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الإصلاح.

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