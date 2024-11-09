مصرع شخصين فى حادث على طريق الكردي بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقى شخصان مصرعهما، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالمياه، على طريق ميت سلسيل أمام مدينة الكردي بنطاق محافظة الدقهلية.



تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطاراََ من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الكردي لمكان الحادث، وتبين مصرع :"محمد عمر محمود عمر، 46 عاماً، مقيم بمحافظة دمياط، و تامر أسعد السيد، 44 عاماً.

جرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثامين لمستشفى ميت سلسيل المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.