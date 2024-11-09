إعلان

استخدم الطرفان العصي والأسلحة النارية.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

10:46 م السبت 09 نوفمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


أسوان – إيهاب عمران:
أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الرمادي التابعة لمركز إدفو محافظة أسوان بسبب خلافات الجيرة.
تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة ادفو، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الرمادى قبلى.
وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالقرية واستخدام الطرفان العصي والشوم والأسلحة النارية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، جرى نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

مشاجرة عائلتين أمن أسوان مشاجرة مسلحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع شخصين فى حادث على طريق الكردي بالدقهلية

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"