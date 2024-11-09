استخدم الطرفان العصي والأسلحة النارية.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسوان



أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الرمادي التابعة لمركز إدفو محافظة أسوان بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة ادفو، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الرمادى قبلى.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالقرية واستخدام الطرفان العصي والشوم والأسلحة النارية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، جرى نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.