حبس عاطلين بكفر الشيخ 7 سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه لارتكابهما هذه الجريمة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم السبت، حضوريًا بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 أعوام، وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما المحكمة بالمصاريف عما أسند إليهما لاتجارهما في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبو زيد ، نائب رئيس المحكمة، والمستشار عبدالرحمن محمد الشهاوي، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 4120 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 2321 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق في كفر الشيخ، أحالت المدعو "ع.س.ا.ا"، عاطل، والمدعو "ا.ز.ع.ز."، عاطل إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهما عما أسند إليهما، لأنهما في يوم 19 أغسطس 2024 بدائرة قسم ثان شرطة كفرالشيخ حازا وأحرازا جوهري الهيروين، والميثامفيتامين بقصد الإتجار.