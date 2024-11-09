عمرو دويدار: الإعلام شريك أساسي في تطوير الرعاية الصحية بسوهاج -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج افتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج العام، ووحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام، والمركز المتميز للخدمات الصحية العلاجية بشطورة، وإعادة تشغيل وحدة الms "التصلب المتعدد" بالمستشفى العام، وتشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي؛ لخدمة مئات المرضى من أبناء مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح "دويدار" خلال لقائه بالصحفيين مراسلي المواقع الإخبارية والصحف، اليوم السبت، أن الإعلام يُعَد أحد الركائز الأساسية في العمل الصحي؛ كونه حلقة الوصل بين المؤسسات والمواطنين، فضلًا عن نقله وتعبيره عن نبض الشارع للمسئولين وتناول القضايا الطبية والصحية، والمساعدة في برامج الإرشاد والتوعية والتثقيف الصحي، والمساعدة في الإعلان عن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأماكن تواجدها لتلبية احتياجاتهم الصحية، وخاصة في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلي دور الإعلام الهادف في تعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، وتلبية احتياجات المواطنين من المعلومات والحقائق، ونشر العلم والمعرفة، بما يساهم في تثقيف وتوعية المواطنين في شتىء مناحي الحياة ومنها الصحية، وكذلك دور الإعلام الرئيسي في إبراز إنجازات الدولة وجهودها المبذولة تجاه المواطنين.

وخلال اللقاء أجرى "دويدار" جلسة نقاشية رد فيها على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالصحفيين ومتابعتهم للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية، ومحمد جلال العبادي مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة بسوهاج، والدكتورة شيرين عايد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة.