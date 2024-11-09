نائب محافظ المنيا: نسعى لتحسين أوضاع مزارعي قصب السكر لزيادة الإنتاج -صور

المنيا - جمال محمد:

حضر الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، الندوة التي نظمتها مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، اليوم السبت، بمشاركة مزارعي القصب، في إطار جهود المصنع لدعم المزارعين والتواصل معهم لتعزيز الإنتاج وتذليل العقبات.

وفي كلمته، أشار نائب محافظ المنيا، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الزراعي ومساندة مزارعي قصب السكر في مواجهة التحديات، انطلاقًا من أهمية هذه الزراعة كمصدر رئيسي للإنتاج المحلي.

وقال أبو زيد إننا نسعى بالتعاون مع كافة الجهات المعنية إلى تحسين أوضاع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات لهم، من أجل ضمان زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني .

وأكد الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه سيتم نقل محصول قصب السكر على نفقة المصنع لتخفيف العبء عن المزارعين ودعمهم.

كما شهدت الندوة مناقشة التحديات التي يواجهها مزارعي قصب السكر، واستمع الحضور إلى آراء المزارعين وطرحهم حلولاً عملية لزيادة الإنتاجية وتعزيز التعاون مع المصنع، مما يسهم في رفع نسب التوريد للمصنع وزيادة تطوير إنتاج السكر بالمحافظة.

شارك في الندوة عدد من نواب البرلمان وقيادات تنفيذية وزراعية، منها المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة وحامد فخري رئيس مركز أبوقرقاص، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة ملوى، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والمهندس علاء عثمان رئيس قطاع مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، والمهندس حسن كامل المستشار الفني لجهاز مستقبل مصر، والمهندس طارق سعد رئيس قطاعات الإنتاج الزراعي.

يذكر أن مصانع سكر أبو قرقاص، أعلنت الأسبوع الماضي فتح أبوابها لاستقبال محصول القصب للموسم الجديد بسعر 2500 جنيه للطن الواحد، وحوافز إضافية للمزارع تتمثل في نقل المحصول بالمجان، وحوافز اخرى لكل طن.

ويأتي ذلك بعد أن شهد المصنع توقف خط إنتاج السكر من القصب الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، والاقتصار على إنتاج السكر من البنجر، بعد عزوف مزارعي القصب عن توريد المحصول للمصنع، وقيامهم بتوريده للتجار وعصارات العسل الأسود.

اقرأ أيضاً..

بعد توقفه للمرة الأولى منذ 155 عامًا.. مصنع سكر أبو قرقاص يعلن عودته للعمل في موسم القصب



