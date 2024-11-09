مصرع معلمين في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى معلمان مصرعهما متأثرين بإصابتهما في حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" على الطريق الزراعي السريع الشرقي، بدار السلام محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث على الزراعي الشرقي أمام قرية أولاد الشيخ دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين أنه أثناء استقلال: "محمد. ه" معلم، "أسامة. م" معلم، ويقيمان دائرة مركز شرطة طهطا دراجة بخارية "موتوسيكل" على الطريق المشار إليه، اختل مقود القيادة بيد قائد الدراجة ما نتج عنه اختلالها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع المذكورين، متأثرين بإصابتهما، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.