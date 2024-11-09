مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، صعقا بالتيار الكهربي، اليوم السبت، في مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين وفاة " أحمد محمود.ع"، 30 عامًا، من مركز باريس، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب تعرضه لصعق كهربائي في حي " 25 يناير" غرب مدينة الخارجة.

جرى نقل الشاب لمستشفى الخارجة التخصصي في حالة غيبوبة تامة وجرى عمل انعاش قلب رئوي له، ولكن الحالة لم تستجب للإسعافات الأولية وتوفي في قسم الاستقبال بالمستشفى، وجرى إيداع بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.