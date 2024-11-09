بالصورـ انطلاق القوافل التعليمية في أسيوط لخدمة طلاب الثانوية العامة بالمناطق النائية

أسيوط ـ محمود عجمي:

انطلقت أولى القوافل التعليمية بمحافظة أسيوط، مستهدفة إدارتي ساحل سليم والقوصية التعليمية، لخدمة طلاب الإدارات المجاورة، وتنظم هذه القوافل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتستعين بخبراء ومستشارين في المواد الدراسية المختلفة وسط حشود طلابية كبيرة.

تأتي هذه القوافل وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، وبالتعاون بين وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، وتحت رعاية محافظ أسيوط اللواء الدكتور هشام أبوالنصر.

وتفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، القوافل التعليمية، يرافقهما محمد النمر، مدير عام التعليم الفني، وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وعماد محمود، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومديرو الإدارات المعنية، للاطمئنان على انتظام العمل ومدى انضباط الطلاب في حضور القوافل.

وأوضح دسوقي، أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار دعم الوزارة للعملية التعليمية، خاصة لطلاب الثانوية العامة في المناطق النائية، وجذب الطلاب للمدارس، والحد من الدروس الخصوصية، ونقل الخبرات التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة في الإدارات التعليمية النائية.

وأضاف أن هذه القوافل، التي يحاضر فيها خبراء ومستشارو المواد من وزارة التربية والتعليم، تهدف إلى تعريف الطلاب بشكل ورقة الامتحان وتدريبهم على الامتحانات.

وأشاد مستشارو وزارة التربية والتعليم وخبراء المواد المختلفة المشاركون في القوافل بالنظام الذي شهدته القوافل، وبالطلاب المشاركين ومدى انضباطهم وتفاعلهم خلال المحاضرات، كما شهدت القاعات احتشادًا من الطلاب الذين حرصوا على الحضور بكل انضباط وانتباه، مستمعين ومشاركين مع الخبراء، وأشاد الجميع بأدائهم والتزامهم بالقافلة.