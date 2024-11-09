حبس عاطل أدار مركز تعليمي وهمي للنصب وتزوير المحررات الرسمية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمى "غير مرخص" واستغلاله فى التزوير والنصب على المواطنين.

تلقى اللواء محمود ط هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارا بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام "أحد الأشخاص" بإنشاء كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة واستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

جرى ضبط المتهم ، وبحوزته "4 أكلاشيه، 6 أجهزة تستخدم فى التزوير، وعدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" منسوب صدورها للعديد من الجهات 2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

حرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.