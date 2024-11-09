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بالترنج والكوتشي.. سكرتير مساعد بني سويف يتفقد سير العمل في ملفات التصالح

03:14 م السبت 09 نوفمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    سكرتير مساعد بني سويف يتفقد سير العمل في ملفات التصالح
  • عرض 4 صورة
    سكرتير مساعد بني سويف يتفقد سير العمل في ملفات التصالح
  • عرض 4 صورة
    سكرتير مساعد بني سويف يتفقد سير العمل في ملفات التصالح
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بني سويف- حمدي سليمان:
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف مرتديا الترنج والكوتش، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، بهدف تسريع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء.
كان العمل قد استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، داخل المراكز التكنولوجية بالمراكز السبعة، بهدف الانتهاء من ملفات التصالح، و استخراج شهادات البيانات.

وأشار السكرتير العام المساعد خلال جولته، إلى ضرورة تسريع معدلات الأداء، وتذليل المعوقات، فضلا عن إبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد مختصين للرد على استفسارات المواطنين.

بني سويف اللواء سامي علام المراكز التكنولوجية
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