محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس "جولدن بورت" لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والاستثمار البحري

جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالكابتن باريس دراجنيس، رئيس ومؤسس مجموعة جولدن بورت، بحضور السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان، لبحث سبل التعاون في مجالات السياحة البحرية والاستثمار في البنية التحتية للسياحة الفاخرة في محافظة جنوب سيناء، وذلك على هامش مشاركة المحافظ في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM لعام 2024.

استعرض الطرفان خلال اللقاء آفاق تطوير السياحة البحرية في مناطق شرم الشيخ ونويبع وطابا، وسبل تعزيز الجذب السياحي لجنوب سيناء كوجهة عالمية للسياحة الفاخرة.

وأكد الكابتن دراجنيس، على اهتمامه بمقومات محافظة جنوب سيناء السياحية، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء تمتلك إمكانيات هائلة لتكون مركزًا رائدًا للسياحة الفاخرة والأنشطة البحرية، بما ينسجم مع خبرات مجموعة جولدن بورت في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد مبارك، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة جولدن بورت، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس التزام المحافظة بتطوير السياحة والاستثمار في مشاريع مبتكرة تدعم رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ على أهمية الشراكات الدولية في تعزيز البنية التحتية السياحية، وتوفير فرص استثمارية تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون المستقبلي بين محافظة جنوب سيناء ومجموعة جولدن بورت، لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير السياحة البحرية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار، بما يعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.