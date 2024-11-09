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عمدة تيرانا وسفير ألبانيا يبحثان التعاون مع محافظ الإسكندرية- صور

02:15 م السبت 09 نوفمبر 2024
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    جانب من لقاء المحافظ مع الوفد الألباني (2)
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    جانب من لقاء المحافظ مع الوفد الألباني (5)
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    جانب من لقاء المحافظ مع الوفد الألباني (4)
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    جانب من لقاء المحافظ مع الوفد الألباني (6)
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    جانب من لقاء المحافظ مع الوفد الألباني (3)
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الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أريون فلباي، عمدة مدينة تيرانا وسامي شيبا، سفير جمهورية ألبانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من المتوقع أن تقوم بها المدينتين خلال عام 2025.

ورحب المحافظ بزيارة وفد ألبانيا، معربًا عن سعادته بترشيح مدينة الإسكندرية العريقة كعاصمة للثقافة والحوار حيث تتمتع المدينة بتاريخ طويل من دعم الإبداع الفكري والثقافي وتعميق الحوار بين الثقافات وتعزيز قيم التسامح والاحترام.

وأشاد خالد، بمشاركة عمدة تيرانا في المنتدى الحضري العالمي، داعيا الوفد الألباني لزيارة بعض المعالم الثقافية والتاريخية بالإسكندرية ومنها مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي.

ومن جانبه؛ أوضح عمدة تيرانا أن مدينته تقف كشاهد حي على تعايش الثقافات والأديان والتأثيرات التاريخية في منطقة المتوسط، موجهًا الدعوة لمحافظ الإسكندرية لزيارة مدينة تيرانا خلال عام 2025.

أحمد خالد محافظ الإسكندرية أريون فلباي سامي شيبا جمهورية ألبانيا مدينة الإسكندرية
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