دماء على جرعة مخدرات.. عاطل الزاوية الحمراء قتل سيدة بطريقة بشعة في القليوبية



القليوبية ـ أسامة عبدالرحمن:

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بإعدام عاطل ارتكب جريمة قتل بشعة بحق سيدة، حيث ضربها بحجر على رأسها حتى لقت حتفها، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه.

وكشفت التحقيقات أن الجاني كان قد بيت النية وعقد العزم على قتل الضحية بسبب خلافات سابقة، وأعد لهذا الغرض أداة "حجر"، وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة ضربات بالأداة المار بيانها استقرت برأسها وخنقها بيديه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15795 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1580 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا ع"، 29 سنة، بدون عمل، مقيم بالزاوية الحمراء، القاهرة، لأنه في يوم 5/ 12/ 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليها مجهولة الهوية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض أداة "حجر" وما أن ظفر بها حتى سدد له عدة ضربات بالأداة المار بيانها استقرت برأسها وخنقها بيديه، قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (قطعة حجرية دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.