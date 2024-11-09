بالصورـ أسيوط تستعد لفصل الشتاء بحملة مكبرة لتطهير مخرات السيول

أسيوط ـ محمود عجمي:

أنهت محافظة أسيوط استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والسيول، لتجنب أي مخاطر محتملة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة نفذت حملة مكبرة لتطهير مخرات السيول بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وإزالة أي عوائق لضمان سريان المياه بشكل سلس من بداية المسار حتى مكان الصرف النهائي، وذلك ضمن خطة استباقية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول في قرى ومراكز المحافظة، موضحًا أن أسيوط تضم 40 سد إعاقة، و9 جسور حماية، وبحيرة تخزين واحدة، و2 مخرات سيول صناعية بقرية درنكة، وقد تم مراجعتها وجاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء والأمطار.

وخلال جولته الميدانية لتفقد مخرات السيول بقرية درنكة، وجه المحافظ الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبوالعيون فرحان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت، لمراجعة مخر السيل وتطهير مجراه وإزالة كافة العوالق لضمان جاهزيته لاستقبال الأمطار، ومراجعة خطة تصريف المياه الزائدة لحماية المواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لمراجعة جميع مخرات السيول (طبيعية وصناعية)، والتأكد من جاهزيتها وحالتها الفنية، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، منها المرور على مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها، وإزالة المعوقات، وتنظيف الترع والمصارف من الحشائش لضمان سريان المياه بشكل سلس.

كما تم التأكيد على صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، وتوجيه الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات، والتأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات على الفتح والقفل.