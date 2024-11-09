سفير كوريا الجنوبية من الإسكندرية: مصر واجهة الاستثمار وشريك كبير لنا - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قال كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية، إن التعاون المصري الكوري يشهد تطورًا كبيراً خاصة وأن العام القادم يُمثل الذكرى الثلاثون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا.

وأضاف السفير أن مصر واجهة الاستثمار الكوري وشريك كبير في المنطقة، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجالات عدة؛ منها التعليم والتكنولوجيا والرقمنة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى البنية الأساسية وتطوير المتاحف.

وأعرب سفير كوريا عن سعادته بوجوده في الإسكندرية لما لها من تاريخ عريق وموقع مميز، منوهًا أن جولته تشمل ميناء الدخيلة وبعض الأماكن الأثرية والسياحة بالإسكندرية منها قصر المجوهرات والمنتزه.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بديوان عام محافظة الإسكندرية، لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.

ورحب المحافظ بالسفير في الإسكندرية، معربًا عن تقديره لدولة كوريا الجنوبية حكومة وشعباً وتقديره لمدى التطور التكنولوجي والاقتصادي الكبير الذي حققته.

وأشار إلى عمق العلاقات بين الدولتين، مؤكدًا ضرورة عمل اجتماعات بين الجانب الكوري والقطاع الخاص لخلق فرص للتعاون والاستثمار بين الجانبين، والتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي.