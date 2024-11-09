النسر الأسود يحلق في سماء وادي الخروم بسيناء.. ما القصة؟ (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

رصدت محميات جنوب سيناء طائر "النسر الأسمر" في منطقة وادي الخروم التابعة لمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال عملية المرور اليومي التي تقوم بها الدوريات الراجلة لمتابعة الطيور المهاجرة التي تتخذ من المنطقة استراحة لها خلال رحلتها من دول أوروبا إلى جنوب أفريقيا هربًا من برودة الطقس.

وقال إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إنه رصد خلال الجولة عددًا من الطيور الحوامة "المهاجرة" من فصيلة النسر الأسمر BLACK VULTURE -Cinereous Vulture ( Aegypius monachus)، مشيرًا إلى أنه يجري رصد هذا الطائر منفردا في جنوب سيناء للعام الثالث على التوالي، وخلال هذا العام فقط جرى رصده للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر، ولكن هذه المرة كان معه ثلاثة أفراد من النسر الأسمرEurasian GRIFFON VULTURE (Gyps fulvus)، وتعد هذه أول مرة يكون هذا العدد مجتمعا في مكان واحد.

وأوضح مدير محمية سانت كاترين في تصريح اليوم، أن النسر الأسمر يعد من أنواع الطيور التي تؤدي دورًا كبيرًا في الحفاظ على توازن النظام البيئي عبر تغذيته الجماعية، لافتًا إلى أن رأسه أصلع وأبيض اللون، ولون ريش جسمه بني أسمر بعدة درجات، ويتراوح طوله ما بين 93 حتى 120 سنتيمتر، كما يتراوح طول جناحيه ما بين 230 حتى 280 سنتيمترا، ويتراوح وزنه بين 6 حتى 11 كيلو جرام، وهو ثاني أكبر نسور العالم القديم بعد النسر الراهب الذي يعد أكبر منه قليلًا.

وأكد أن منطقة الخروم بشرم الشيخ تقع في الجنوب الشرقي لمحمية سانت كاترين، وتعد من أهم المناطق لمشاهدة الطيور في مصر والشرق الأوسط، لكونها تضم بحيرات الأكسدة التي تعد مركز للطيور المهاجرة ومزار سياحي جديد بعد تحويلها من مكان لتنقية الصرف الصحي وإعادة تدويره إلى منطقة جذب سياحي للمهتمين بالطيور والحياة البرية.

وأشار إلى أن بحيرات الأكسدة بمنطقة الخروم أصبحت إحدى المحطات الهامة في رحلة الطيور المهاجرة، كون هذه الطيور تتخذ منها استراحة خلال رحلة العبور بين الشرق والغرب، ويتزودون منها بالطعام والماء، إلى جانب الاستراحة من عناء الطير لمسافات طويلة.