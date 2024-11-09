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انطلاق فعاليات الملتقى السادس للتأمين بمدينة شرم الشيخ

11:03 ص السبت 09 نوفمبر 2024

مدينة شرم الشيخ

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جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت فعاليات الملتقى السادس للتأمين وإعادة التأمين، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، بمشاركة 1000 مشارك من 40 دولة حول العالم، و32 ممثل من دول مختلفة، و7 متحدثين، لمناقشة الأخطار المتعلقة بالمناخ، وعلاقتها بالتأمين المستدام، والتي من المقرر أن تستمر خلال الفترة من 9 حتى 11 نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة السياحة والآثار.

ويهدف الملتقى إلى إبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي طرأت على الساحة والحديث عن أهمية التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتأثير المنتج التأميني، ودور العنصر البشري في القطاع، من خلال مناقشة عددًا من المحاور منها التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وضع تصور مبتكر لطرق توزيع وتطوير منتجات تأمينية جديدة، تمكين القوى العاملة في مجال التأمين في المستقبل، وبناء القدرات و الاحتفاظ بالكفاءات.

جدير بالذكر أن الملتقى سيشهد العديد من الفعاليات والمبادرات مثل" Go Green Initiative " التي ستقام في حديقة الأصدقاء بمدينة شرم الشيخ لتعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الملتقى، لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.

كما تقام على هامش فعاليات الملتقى العديد من المسابقات الرياضية والتي ينتظرها ويستمتع بها المشاركون كل عام، والتي منها مسابقة كرة القدم، مسابقة تنس أرضي، مسابقة تنس الطاولة، إضافة إلى "مسابقة عزة عارفين للبحوث"، وتعتبر هذه المسابقة البحثية جزءً هامًا من فعاليات الملتقى السنوية وإحدى أبرز الأنشطة العلمية التي ينتظرها عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي.

فعاليات الملتقى السادس للتأمين شرم الشيخ الاتحاد المصري للتأمين رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للرقابة المالية وزارة السياحة والآثار
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