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شجاعة الأهالي أعادت كيلو ذهب.. رعب في قنا بعد سطو مسلح على محل صاغة

10:58 ص السبت 09 نوفمبر 2024

أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

في واقعة مروعة، اقتحم لصان مسلحان محل ذهب في مدينة قوص بمحافظة قنا، اليوم السبت، وأطلقا النار على صاحب المحل قبل أن يتمكن الأهالي من ضبطهما وتسليمهما للشرطة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بضبط لصين اقتحما محل ذهب بالأسلحة النارية وأطلقوا عدة أعيرة أصابت مالك المحل وتم ضبطهم قبل الهروب في مدينة قوص.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة "ر.ي، بطلق ناري على يد لصين من مدينة قوص هما "إ.ح، 44 عامًا، وه.ق، 39 عامًا، اقتحما محل ذهب ببندقية آلية وأطلقا عدة أعيرة ليتمكنا من الهرب بكيلو من الذهب والأهالي أحبطوا مخططهما بعد التصدي لهما وضبطهما وتسليمهما للأجهزة الأمنية.

جرى إعادة المسروقات والقبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

قنا سرقة محل ذهب مديرية أمن قنا
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