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العناية الإلهية أنقذت السكان.. انهيار وتصدع 4 منازل في سوهاج

10:36 ص السبت 09 نوفمبر 2024

ارشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنقذت العناية الإلهية سكان 4 منازل، عقب تعرض منازلهم المشيدة بالطوب اللبن والجريد لانهيارات جزئية، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إشارة من غرفة عمليات النجدة بانهيار جزئي بمنزلين دائرة القسم.

تبين انهيار جزئي بسقفين وحائطين بمنزلين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بأفلاق النخيل والبوص ملك "مديحة. ا" 53 عامًا ربة منزل، "نعمات. م" 75 عامًا ربة منزل.

جرى إخلاء المنزلين من قاطنيهما، وتسببت الواقعة في حدوث تصدعات بحائطين لمنزلين ملاصقين من الخلف، ملك "أحمد. ع" 57 عامًا نجار، "منتصر. ع" 37 عامًا عامل "مأهولين بالسكان"، ولم ينتج عن ذلك أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وعلل مالكي المنازل سبب الانهيار؛ لقدم المنازل وتهالكها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الطوب اللبن انهيارات جزئية محافظة سوهاج تصدع منازل
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