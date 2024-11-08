لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تأجيل سوق اليوم الواحد للمزارعين، الذي كان من المقرر إقامته غدًا السبت، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت الغرفة التجارية بيان لها، مساء الجمعة، أن السوق سيستأنف نشاطه يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024.

ويُعد سوق اليوم الواحد للمزارعين في الإسكندرية مبادرة حديثة تهدف إلى توفير المنتجات الزراعية الطازجة مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين.

ويتميز السوق بتقديم مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مما يتيح للمستهلكين الحصول على احتياجاتهم بسهولة وراحة.

ويُقام السوق بشكل أسبوعي على مدار العام، ويهدف إلى دعم الزراعة المحلية وتعزيز الثقة بين المزارعين والمستهلكين.

ودعت الغرفة التجارية بالإسكندرية الجمهور للحضور في الموعد الجديد للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها، حيث يمكنهم الحصول على منتجات طازجة وموثوقة مباشرة من المزارعين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الإسكندرية والساحل الشمالي، السبت، طقسًا غير مستقر، مع احتمال هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية. كما يُتوقع أن تكون الرياح نشطة، مما قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.