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كان بحوزته قطعة حجرية يشتبه في أثريتها.. التحفظ على سائح أمريكي قبل مغادرته الأقصر

09:43 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

مطار الأقصر

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الأقصر-محمد محروس:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمطار الأقصر الدولي، قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة سائح أمريكي الجنسية قبل مغادرته المحافظة.

تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطارًا من رجال مباحث مطار الأقصر الدولي وأمن الموانئ يفيد بالقبض على سائح يحمل الجنسية الأمريكية وبحوزته قطعة من الحجر الجيري يشتبه في أثريتها، بينما كان على متن طائرة تستعد للمغادرة إلى القاهرة.

وذكرت الأجهزة الأمنية، أنه بالكشف على القطعة أنها مربعة الشكل والحجم من الحجر الجيري وتعود لعصر الدولة الحديثة ويشتبه في كونها أثرية، وجرى التحفظ على السائح والقطعة الأثرية، للعرض على جهات التحقيق والفحص الأثري لمعرفة كيفية حصول السائح على تلك القطعة ومدى أثريتها.

مطار الأقصر ضبط سائح قطعة حجرية
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