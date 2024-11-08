خُذوا احتياطاتكم.. قطع المياه غدًا السبت في 3 مدن بالدقهلية (المناطق والمواعيد)

محافظات - مصراوي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الجمعة، اعتزامها قطع مياه الشرب، غداً السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، عن عدد من القرى والمناطق في 3 مدن هم: دكرنس وطلخا وأجا، لفترات تتراوح ما بين 5 ساعات إلى 12 ساعة.

ودعت الشركة المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأوضحت شركة مياه الشرب، أن الانقطاع سيبدأ في مدينة دكرنس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، ويشمل المناطق التالية: مدينة دكرنس، والوحدة المحلية بنجير، والوحدة المحلية بكفر أبو ناصر، والوحدة المحلية بدموه، والوحدة المحلية بديمشللت، والوحدة المحلية بأشمون الرمان، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال ربط خط ٦٣٠ الجديد بشارع مجلس مدينة دكرنس.

وكشف الشركة، اعتزامها قطع المياه، غدًا السبت من الساعة 8:00 صباحاً حتى 8.00 مساء، ولمدة 12 ساعة تقريباً عن المناطق التالية فى مدينة طلخا:، بطره، بساط، وكتامة، وجزء من قرية الطويلة، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال ربط خط ٦٣٠ الجديد القادم من شربين باتجاه طلخا على قريتي كتامة وديسط.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، غدًا السبت، من الساعة 9.00 صباحاً حتى 2.00 ظهرا ولمدة 5 ساعات تقريباً عن المناطق التالية فى مركز أجا: قرية برج النور الحمص، وقرية منشأة الأخوة، وقرية البهو فريك، وقرية شبرا البهو، وقرية السبخا، وقرية قرموط البهو، وعزبة البهو فريك، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة علي عداية ١٢ بوصة على طريق "أجا- السنبلاوين".