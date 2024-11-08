إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم توك توك بين دراجتين بخاريتين، على الطريق الزراعي "القاهرة-أسيوط"، أمام قرية باروط التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بالواقعة، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة محمود على الروبي، 29 عامًا، اشتباه كسر بالساقين، و محمود شعبان محمد، 22 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و هشام زينهم محمد، 30 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، و محمد سيد زيدان، 20 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و يوسف حمادة شعبان، 12 عامًا،

اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.