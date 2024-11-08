دوري الناشئين.. هاتريك دونجا يمنح الإسماعيلي فوزًا غاليًا على زد

الإسماعيلية - مصراوي:

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2010، على نظيره زد، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب الأخير بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري بطولة الجمهورية للناشئين.

بذلك الفوز رفع الإسماعيلى، رصيده إلى 17 نقطة فى جدول المسابقة ليقترب من الصدارة، وسجل ثلاثية الإسماعيلي، عمر شريف "دونجا"، في الدقائق 52، 58، 63 على التوالي.

وخاض الفريق المباراة بتشكيل ضم: أحمد محمد، في حراسة المرمى، محمد عطا، محمد نادر (خالد هانى)، ياسين أبوطالب (إبراهيم محمد) ، ياسين محمد في خط الدفاع ، يوسف حسن، عبدالرحمن علاء، محمد مصطفى (مروان أحمد)، معاذ أيمن كمال فى خط الوسط، عبدالرحمن فرحات (حسين أحمد)، عمر شريف دونجا (عمر محمد)، في الهجوم.

ويضم الجهاز الفني للفريق، كابتن حمام إبراهيم، مديرا فنيا، ومودى سعدالله، مدربا عاما، وإيهاب كمال مدربا للحراس، وعبدالرحمن شيتوس مخططا للأحمال، ومحمد عادل إخصائي علاج طبيعي ومحمد إبراهيم إدارى الفريق.