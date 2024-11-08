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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية

05:57 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية
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أسوان - إيهاب عمران:

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية، لمتابعة حجم الإنجازات بالمشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والتى تشهدها المدن والمراكز.

وتفقد المحافظ، اليوم الجمعة، مشروع مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية التابعة لمركز أسوان، والذى تقوم بتنفيذه هيئة تنمية الصعيد بإشراف من اللواء شريف صالح رئيس الهيئة بتكلفة تصل لنحو 8 ملايين جنيه.

وأعطى كمال توجيهاته بتسريع معدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى، والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 %، خلال شهر لتحقيق العوائد الإيجابية منه التى تساهم فى توفير فرص العمل لأبناء القرية، ولا سيما أنه يضم 5 ورش كمرحلة أولى .

وأكد أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وتحفيزهم لسوق العمل الحر، وإقامة مشروعات إنتاجية تساهم في توفير حياة كريمة لهم.

محافظ أسوان قرية الكوبانية الخدمات الصناعية إسماعيل كمال
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