بالصور- ورشة تفاعلية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة التنمر بمتحف شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ورشة تثقيفية تفاعلية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كافة أشكال التنمر، والتنمر في المدارس، والتنمر الإلكتروني، وهو اليوم الذي تتيح الفرصة لرفع الوعي حول مشكلة التنمر، وأثرها السلبي على الأفراد والمجتمعات، كون التنمر سلوك عدواني متكرر يهدف إلى إيذاء شخص آخر، سواء جسديًا أو نفسيًا أو لفظيًا.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن فعاليات الورشة تضمنت التعليم والتوعية عن التنمر، ثم عرض فيلم عن أحد أشكال التنمر، وكيفية التعامل معها بشكل إيجابي، لتعزيز الوعي حول مخاطر التنمر، وضرورة التصدي له، مؤكدًا أن الورشة تخللها ألعاب تفاعلية ساعدت الأطفال على إدراك أهمية مكافحة التنمر بشتى أشكاله.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه جرى تنفيذ الورشة بقاعة التربية المتحفية تحت عنوان "إيجابي رغم تنمرك"، مشيرًا إلى أن الندوة استهدفت الفئة العمرية من 6 حتى 16 عامًا، والمشاركة فيها مجانية ولم تتضمن زيارة قاعات العرض، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية.

وأشار إلى أن إدارة المتحف تحرص على المشاركة الإيجابية في كافة الفعاليات التي من شأنها خدمة المجتمع المحلي حوله، وتنمية وعي النشء من خلال إمدادهم بالمعلومات الصحيحة، وذلك عن طريق ورش عملية، وندوات وأنشطة ترفيهية جاذبة لهم.